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Teröristlerin saldırıda kullanmayı planladığı silahlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin saldırıda kullanmak için sakladığı silah ve mühimmat bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı teröristlerin silahlı ve bombalı saldırılarda kullanmak için sakladığı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının ve iş birlikçilerinin silahlı ve bombalı saldırılarda örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Merkez Afetevleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda roketatar, biri antipersonel 5 roketatar başlığı, 3 el bombası, 539 uzun namlulu silah fişeği, akım ölçer, 2 radyo, 7 el telsizi, 12 pil, 4 pil bloğu ve 2 palaska ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Siirt terör operasyonu

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