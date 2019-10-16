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Teröristlerin saldırılarında 20 sivil şehit oldu, 170 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'ında PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şu ana kadar toplam 20 sivilin şehit olduğu, 170 kişinin yaralandığı belirtildi.

ANKARA, (DHA)- FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'ında PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şu ana kadar toplam 20 sivilin şehit olduğu, 170 kişinin yaralandığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi, 637 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırılarında ise, şu ana kadar 20 kişinin şehit olduğu, 170 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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