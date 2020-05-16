Teröristlerin saldırısından kurtulan çalışan o anları anlattı: Bir kurşun hala göğsümde

Vücuduna üç mermi isabet eden 29 yaşındaki 2 çocuk babası Temizel, yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Özalp ilçesindeki evine getirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak mahalleye yardımları ulaştırdıktan sonra şehir merkezine döndükleri sırada silahlı saldırıya uğradıklarını belirten Temizel, "Yardımları götürdükten sonra hain bir saldırıya uğradık. İki arkadaşım şehit oldu. Ben de yaralı kurtuldum ama arkadaşlarımdan dolayı sevinemedim. Allah bu saldırıyı yapanların yanına bırakmasın." dedi.

"BİR KURŞUN HALA GÖĞSÜMDE"

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arkadan gelerek kendilerine ateş açtığını ifade eden Temizel, saldırı anına ilişkin şunları kaydetti:

"Araç, ateş ede ede bizi geçti. O esnada iki arkadaşım şehit oldu. Ben de aracın kapısını açarak kendimi aşağı attım. Yol kenarındaki kanala düştüm. Çok fazla kan kaybettiğim için yürüyemedim. Emekleyerek yola çıktım ve telefonla yardım istedim. O esnada ekmek dağıtan bir araç beni alarak hastaneye ulaştırdı. Vücudumun üç yerinden kurşun yedim. Bir kurşun hala göğsümde ama durumum iyi. Saldırı anında kanala düştüğüm için teröristler beni görmedi. Görselerdi belki dönüp beni öldürebilirlerdi. Allah devletimizden razı olsun bana sahip çıktılar. Vali, kaymakam, emniyet müdürümüz beni sık sık ziyaret ettiler. Valimiz hem hastanede hem evimde beni ziyarete geldi."