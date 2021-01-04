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Teröristlerin saldırısının üzerinden 13 yıl geçti, acılar geçmedi

04.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ocak 2008’de bir dershanenin önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden veli ve öğrenciler, düzenlenen törenle anıldı.Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ocak 2008’de bir dershanenin önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden veli ve öğrenciler, düzenlenen törenle anıldı.
Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti. Bombalı saldırının13’ncü yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde düzenlenen anma programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kamu kurum müdürleri, olayda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve öğrencilerin arkadaşları katıldı.

"Vatana ihaneti ve katliamları unutmayın ki tekrar etmesin"
Anma programında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını herkese göstermek için toplandıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Unutmayın, eğer katliamı unutursanız, ihanet de katliam da tekrar eder. Onun için vatana ihaneti de unutmayın katliamları da unutmayın ki tekrar etmesin. Biz bugün burada şehitlerimizi ve eğitim şehitlerimizi unutmadığımızı ve hiçbir zaman da unutturmayacağımızı söylemek için buradayız. Bu ülkeye ve bu halka hain saldırıları ve katliamları yaşatanlar Allah’a hamdolsun ki bugün kaçacak delik arıyorlar. Ama onlar kaçmaya devam etsinler, biz onları kaçtıkları delikte ve kaçtıkları inlerinde bulmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizin her köşesinde ve Diyarbakır’da bir huzur ile güven ortamı var ise bunu sağlayan herkese başta güvenlik güçlerimize ve buna destek veren aziz milletimize teşekkür ediyoruz. İşte bu huzur ve güven ortamını korumak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi olmalıdır" dedi.

"Filmin sonuna gelindi"
Olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise filmin sonuna gelindiğini söyledi. Eronat, "3 Ocak 2008, PKK’nın yaptığı bu büyük katliamın üzerinden 13 yıl geçti. Diyarbakır’da Eren Şahin ve 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında Eren Bülbül ve o kadar çok çocuk katledildi ki iki Eren’e denk gelmesi kaçınılmazdı. Filmin sonunu Yunus Emre’nin dizeleri ile bitirmek isterim ’Olsun be aldırma, yaradan yardır, sanma ki zalimin ettiği kardır, mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır.’ Biz o vakte geldik ve 2020 yılında PKK’ya katılım sayısı 52’ye inmiş ise bu filminde sonuna gelmişiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu çocuklarla beraber tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından patlamanın meydana geldiği yere karanfiller bırakıldı. Anma töreni okunan dua ile sona erdi.

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