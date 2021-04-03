HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teröristlerin şehit ettiği inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi

Teröristlerin şehit ettiği inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi

03.04.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bagok kırsalında geçtiğimiz yıl bugün PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu, düzenlenen mevlit programıyla yad edildi.Keyf-i Seyran’da korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Pota, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Mardin dışından gelen kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan şehit Mazlum Görenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "Şehidimizin yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz mevlide teşrif ettiniz.

1/

Bagok kırsalında geçtiğimiz yıl bugün PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu, düzenlenen mevlit programıyla yad edildi.
Keyf-i Seyran’da korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Pota, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Mardin dışından gelen kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.
Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan şehit Mazlum Görenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "Şehidimizin yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz mevlide teşrif ettiniz. Bu teşriflerinizle bize teselli oldunuz, moral oldunuz. Şehidimizin şehadetinden bugüne hepiniz bizim yanımızda yer aldınız, acımızı paylaştınız, özel günlerde bizlerle beraber oldunuz bu vesileyle baş göz üstüne geldiniz. İyi ki varsınız, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz ve bu güzel vatanımız için canlarını feda eden şehirlerimizin ruhu şad olsun“ dedi.
Program mevlit yemeğinin ardından son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğuİstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

3 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

3 Nisan korona tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 3 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Çocuğunu göremediğini iddia edip kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Korkunç olay! Kayınpederinin evinin önünde intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.