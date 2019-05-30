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Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekâtı' 4'üncü gününde devam ediyor.

Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor

Mücahit YOLCU-Behçet DALMAZ-Emrah KIZIL-Abdullah KAYA/ DERECİK (Hakkari),(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekâtı' 4'üncü gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısındaki sarp dağlarda teröristlerce kullanılan sığınak ve mevziler vurularak imha edildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Pazartesi günü başlatılan 'Pençe Harekâtı' sürdürülüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığı harekat kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, karadan topçu atışıyla, havadan da savaş uçakları ve helikopterlerle ateş altına alınıyor. Yerli üretim ATAK taarruz helikopterleri, bugün Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında yer alan zirveleri karla kaplı dağlarda, teröristlerce kullanılan sığınak ve mevziler ateş altına aldı. Güvenlik kaynakları, teröristlerce kullanılan bazı mağara, sığınak, barınak ve mühimmat deposunun tam isabetle vurularak imha edildiğini belirtti.
FOTOĞRAFLI

Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyorTeröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyorTeröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyorTeröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor

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