Teröristlerin sığınakları imha edildi

Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemlerde el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sığınağın tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen sığınakların içerisinde, 1 adet keskin nişancı silah şarjörü, 15 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet silah el kundağı, 15 adet şemsiye, 6 adet sırt çantası, 3 adet 10'lu pil bloku, 1 adet tüplü fırın, 1 adet el yapımı patlayıcı ve bomba düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti ve 5 metre kablo ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.