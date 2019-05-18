Teröristlerin taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı ve taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.
Bilgilendirmede, teröristlere bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.
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