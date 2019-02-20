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Teröristlerin tahrip ettiği cemaat kiliselerini devlet restore ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 4 yıl önceki saldırılarında zarar gören Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliseleri, cemaat vakıflarının ödeneğinin bulunmaması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca restore edilecek - İhalesi yapılan restorasyon çalışmasına gelecek ay başlanacak - Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi: - "Devletimiz bütün yönleriyle bu kiliseleri de onaracak ve ibadete açacak"

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, devlet tarafından restore edilecek.

Farklı din, kültür ve dile sahip insanların tarih boyunca bir arada, kardeşçe yaşadığı, ezan sesinin çan sesine karıştığı Sur'da, teröristlerin saldırılarında hasar gören ibadethanelerin onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Aralarında Fatih Paşa (Kurşunlu) ve Şeyh Mutahhar Camileri ile Dört Ayaklı Minare, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Ermeni Protestan Kilisesi'nin de yer aldığı çok sayıda tarihi miras restore edildi.

Aynı bölgede yer alan Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliseleri, cemaat vakıflarında yeterli ödeneğin bulunmaması üzerine onarılamadı.

Cemaat vakıflarının yöneticilerinin talebi üzerine devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu kiliseleri restore etme kararı aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanırken, ihalesi yapılan restorasyon çalışmasına gelecek ay başlanacak.

Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin tarih boyunca barış ve kardeşliğe, dinler arası hoşgörüye ev sahipliğini yaptığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir inanç değerine saygı göstermeksizin gerçekleştirdiği saldırılarıyla dini değerlere zarar verdiğini, tahribat oluşturduğunu dile getiren Çiftçi, "Zarar gören Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliselerinin onarımına kısa sürede başlanacak." dedi.

Bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak şekilde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiftçi, "Diğer dinlere mensup değerleri de kendi değerimiz gibi gördük ve onları da korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Onlar da bizim medeniyetimizin değerleri ve saygıyı hak ediyorlar. Devletimiz bütün yönleriyle bu kiliseleri de onaracak ve ibadete açacak." diye konuştu.

- "Kısa sürede restorasyona başlayacağız"

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de Sur'da teröristlerin saldırılarında tahrip edilen eserlerin onarımı için yoğun çalışma yürüttükleri söyledi.

Tahrip edilen ibadethanelerden mülkiyeti kurumlarına ait Ermeni Protestan Kilisesi'nin restorasyonunu geçen yıl tamamladıklarını, Ermeni Katolik Kilisesi'nde ise çalışmaların devam ettiğini aktaran Evsen, bu iki kilisedeki çalışmaların maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu kaydetti.

Evsen, Ermeni Katolik Kilisesi'nin restorasyonun yıl sonunda tamamlanacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mülkiyeti cemaat vakıflarına ait olan Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliseleri de saldırılarda zarar görmüştü. Cemaat vakıfları restorasyon masraflarını karşılayamayınca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Finansmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanacak. Kiliselerin restorasyon ihalesi yapıldı, kısa sürede restorasyona başlayacağız."

- Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi

1376 yılında inşa edilen, 1. Dünya Savaşı sırasında Alman ordularının karargahı olan Diyarbakır Surp Gragos Ermeni Kilisesi daha sonra Sümerbank'ın pamuk deposu olarak kullanıldı. 1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Orta Doğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi, 1980 yılından sonra Ermenilerin çeşitli nedenlerle göç etmesi sonucu terk edildi. 1990'lı yılların sonlarında tamamen harabeye dönen kilise onarıldı. Yıkılan kulesindeki 100 kiloluk soğan başlı çanın aynısı, 2012 yılında Moskova'da özel olarak yaptırılıp Diyarbakır'a getirildi.

Mar Petyun Keldani Kilisesi ise 17. yüzyılda yapıldı. Doğu Süryanileri (Katolik Keldaniler) tarafından kullanılan kilise, 8 Ocak 1681 tarihinden itibaren "Amid Keldani Patrikliği" olarak hizmet verdi. Kilise kemerlerle bölünmüş dört neften oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Sur terör saldırıları

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