Teröristlerin tahrip ettiği cemaat kiliselerini devlet restore ediyor

Aralarında Fatih Paşa (Kurşunlu) ve Şeyh Mutahhar Camileri ile Dört Ayaklı Minare, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Ermeni Protestan Kilisesi'nin de yer aldığı çok sayıda tarihi miras restore edildi.

Farklı din, kültür ve dile sahip insanların tarih boyunca bir arada, kardeşçe yaşadığı, ezan sesinin çan sesine karıştığı Sur'da, teröristlerin saldırılarında hasar gören ibadethanelerin onarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, devlet tarafından restore edilecek.

Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur ilçesinin tarih boyunca barış ve kardeşliğe, dinler arası hoşgörüye ev sahipliğini yaptığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir inanç değerine saygı göstermeksizin gerçekleştirdiği saldırılarıyla dini değerlere zarar verdiğini, tahribat oluşturduğunu dile getiren Çiftçi, "Zarar gören Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliselerinin onarımına kısa sürede başlanacak." dedi.

Bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak şekilde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiftçi, "Diğer dinlere mensup değerleri de kendi değerimiz gibi gördük ve onları da korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Onlar da bizim medeniyetimizin değerleri ve saygıyı hak ediyorlar. Devletimiz bütün yönleriyle bu kiliseleri de onaracak ve ibadete açacak." diye konuştu.

- "Kısa sürede restorasyona başlayacağız"

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de Sur'da teröristlerin saldırılarında tahrip edilen eserlerin onarımı için yoğun çalışma yürüttükleri söyledi.

Tahrip edilen ibadethanelerden mülkiyeti kurumlarına ait Ermeni Protestan Kilisesi'nin restorasyonunu geçen yıl tamamladıklarını, Ermeni Katolik Kilisesi'nde ise çalışmaların devam ettiğini aktaran Evsen, bu iki kilisedeki çalışmaların maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu kaydetti.