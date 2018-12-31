Teröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanı

Taylan YILDIRIM- Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terörden temizlediği Suriye'nin Cerablus kentinin, PYD/PKK'lı teröristlerin elindeki Menbiç'e en yakın köylerinden Tokar'da (Mezra-i Kebir), bugünlerde Gaziantep Valiliği'nce onarılan okulun açılacak olmasının heyecanı yaşanıyor. Okulu müdürü İbrahim Hacı Salih, "Terör belasından Türkiye, bizleri kurtardı, şimdi de yepyeni okulumuzda eğitim vereceğiz" dedi.

TSK, iç karışıklığın olduğu Suriye'nin terör örgütlerinin elinde olan El Bab ve Cerablus bölgelerini 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Afrin'i ise 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terörden arındırdı. Harekatların ardından ise Türkiye tarafından bölge sakinlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve çocukların iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalar sürdürüldü. PYD/PKK'lı teröristlerden Fırat'ın doğusunun temizlenmesi için yeni harekatın beklendiği Cerablus'ta, hem ÖSO unsurlarının hem de TSK'nın hazırlığı devam etti. Kentte bir yandan da eğitim yatırımlarıyla yeni okullar yapıldı. Bunlardan biri de terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerin elindeki Menbiç'i, Cerablus kentinden ayıran Savur Çayı'nın hemen yanındaki Tokar (Mezra-i Kebir) köyüne yapıldı. Terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'nın bombalı saldırılarında önemli bölümü hasar gören okulun yıkılmayan sınıflarına, canlarını kurtarmak için Menbiç'ten kaçan aileler sığındı. Gaziantep Valiliği'nin girişimi sonrası 8 derslikli okuldaki aileler, başka yerlere yerleştirildi ardından da onarım çalışması başlatıldı. Okul, yıkılan bölümlerinden merdivenlerine, sınıf malzemelerinden tuvaletlerine kadar yeniden yapıldı. Elektriğin bulunmadığı köye, okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için jeneratör de yerleştirildi. Okuldaki son hazırlıkların tamamlanmasıyla yeni yılda, çevre köylerden geleceklerle birlikte 681 öğrenci ve 21 öğretmen, eğitime başlayacak.

TERÖR BELASINDAN TÜRKİYE KURTARDI

Terör tehdidi altındaki köyde eğitim için 681 öğrencinin heyecanlı bekleyiş içinde olduğunu belirten okul müdürü İbrahim Hacı Salih, "Terör belasından Türkiye, bizleri kurtardı, şimdi de yepyeni okulumuzda eğitim vereceğiz. Çok mutluyuz ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Okulun inşaatını üstlenen firmanın sorumlusu Ali Özmen ise "Gaziantep Valiliği'nin girişimleri sonrasında bu okulu yaptık. Daha önce de El Bab bölgesinin terörden temizlenmesinden sonra orada da bazı okulları yeniledik. Şimdi de Cerablus kentindeki okulları yeniliyoruz. Bir tek bizim şirket değil, diğer şirketlerinde bölgedeki eğitim kurumlarını yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biz ilk geldiğimiz zaman bu okul bombalardan büyük hasar görmüştü. Şimdi onlardan eser kalmadı. Her çalışmamız çocukların iyi eğitim alması için" dedi.

ESKİ VE YENİ FOTOĞRAFLAR BÜYÜK DEĞİŞİM

Öte yandan okulda onarım çalışmaları başlatılmadan önce şirket yetkilileri, okul çevresinden görüntüler aldı. Bu görüntüler ile okulun onarımdan sonraki görüntüleri, büyük değişimi gözler önüne serdi.