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Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı imha edildi.  TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı imha edildi.
TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor. Güvenlik güçlerinin tespit ettiği el yapımı patlayıcılar toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı. Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi. Büyük gürültüye neden olan patlama sınır bölgesinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
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