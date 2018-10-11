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Teröristlerin tuzakladığı 5 el yapımı patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 16 sığınak ve 3 barınak kullanılamaz hale getirildi - Teröristlerin tuzakladığı 5 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonda, polis özel harekat tişörtü, sahte plakalar ve arkasında "vurguncular" yazılı formalar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK mensuplarınca 5 farklı noktaya tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçeleri kırsallarında 3 Ekim'de Jandarma Komando Timleri, Jandarma Özel Harekat Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-94 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Sarı-1 Müşterek Operasyonu" tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 16 sığınak ve 3 barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Lice ilçesi Birlik köyünde 5 farklı noktada, amonyum nitratla hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 5 el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

Operasyonda, jelikan bidonlarda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, silah, bin 169 fişek, 121 biksi makinalı tüfek fişeği, 40 fişek, 2 roketatar mühimmatı, 4 el yapımı el bombası, 3 roketatar sevk fişeği, 3 keskin nişancı tüfeği şarjörü ve kütüklüğü, 28 uzaktan kumanda, parçalanmış roketatar sevk fişeği, 31 entegre, araç telsizi, el telsizi, 2 drone, 4 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 175 kilogram amonyum nitrat, 7 büyük tüp, 5 küçük tüp, 3 dipçik, 9 şemsiye, 3 akü, 7 termal elbise, soğuk iklim üst elbisesi, 9 terörist kıyafeti, 110 çift mekap ayakkabı, 100 operasyon tişörtü, üzerinde PÖH yazan 2 tişört ve bir polar, çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel kitap ele geçirildi.

- 928 kilogram esrara el konuldu

Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda da Demirkuyu Mahallesi Esenyol mezrası sınırlarında belirlenen el yapımı düzeneği yerinde imha edildi.

Arazideki aramalarda çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Narko terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, bin 500 kök Hint keneviri ile 928 kilogram esrar ele geçirildi.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde 314 kişi ve 70 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle sorgulamaları yapıldı.

Operasyon bölgesindeki 52 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. 2'si terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu arada, ele geçirilen malzemeler arasındaki, arkasında "vurguncular" yazılı çok sayıda forma dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır el yapımı patlayıcı Terör örgütü

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