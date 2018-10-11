Teröristlerin tuzakladığı 5 el yapımı patlayıcı imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK mensuplarınca 5 farklı noktaya tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçeleri kırsallarında 3 Ekim'de Jandarma Komando Timleri, Jandarma Özel Harekat Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-94 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Sarı-1 Müşterek Operasyonu" tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 16 sığınak ve 3 barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Lice ilçesi Birlik köyünde 5 farklı noktada, amonyum nitratla hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 5 el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

Operasyonda, jelikan bidonlarda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, silah, bin 169 fişek, 121 biksi makinalı tüfek fişeği, 40 fişek, 2 roketatar mühimmatı, 4 el yapımı el bombası, 3 roketatar sevk fişeği, 3 keskin nişancı tüfeği şarjörü ve kütüklüğü, 28 uzaktan kumanda, parçalanmış roketatar sevk fişeği, 31 entegre, araç telsizi, el telsizi, 2 drone, 4 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 175 kilogram amonyum nitrat, 7 büyük tüp, 5 küçük tüp, 3 dipçik, 9 şemsiye, 3 akü, 7 termal elbise, soğuk iklim üst elbisesi, 9 terörist kıyafeti, 110 çift mekap ayakkabı, 100 operasyon tişörtü, üzerinde PÖH yazan 2 tişört ve bir polar, çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel kitap ele geçirildi.