Teröristlerin yaktığı HEM modern binasında

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te PKK'lı teröristlerce yakılan Siirt Halk Eğitim Merkezi (HEM), modern binasında hizmet sunmaya başladı. HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının Siirt'te gerçekleştirdiği saldırılarda ateşe verilen Siirt Halk Eğitim Merkezi, Yeni Mahalle'de inşa edilen 14 milyon liralık modern binasına taşındı. Önce yağmalanan ve daha sonra ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilen merkez, 700 kişilik konferans salonu, 100 kişilik cep salonu, spor salonu ve çok sayıda atölye ve dersliğe sahip yeni binasıyla kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Saraç Batur, terör örgütünün eğitim yuvalarına büyük zarar verdiğini söyledi. Eski binalarının çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsatan Batur, "HEM, o dönem terör örgütü tarafından önce yağmalandı, sonra kundaklanıp yakıldı. Sağ olsun büyüklerimiz o gün çok daha modern bina inşa edeceklerini söylemişlerdi ve bugün itibarıyla bu binaya girmiş bulunmaktayız." dedi.

Binanın ateşe verilmesi sırasında o dönem itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yapmadığını söyleyenBatur, binadaki yangının kendi kendine söndüğünü aktardı. Eski binada eğitiminden geri kalmış insanlara açık ortaokul ve lise hizmeti sunduklarını dile getiren Batur, şöyle konuştu: "Orada açtığımız kurslara daha çok yoksul mahalle halkı geliyordu. Binanın yakılmasıyla eğitimden yoksun kalan halk mağdur oldu. O tarihi bina, binlerce kişiye hizmet etmiş bina yıkılmıştı. İl dışından bizi arayanlar, 'Hocam orada ilk tiyatro gösterimi yapmıştım, ilk tiyatromu orada izlemiştim' diyen insanlar için orası özel bir mekandı. O insanların hatıralarını da binayla beraber yaktılar. Sadece bina yanmadı, orada bir tarih yandı." Binanın bütün altyapısının yanında 400 kişilik konferans salonu, laboratuvar ve diğer birimlerin ateşe verildiğini anlatan Batur, olayların ardından vatandaşların mağdur olmaması için geçici binalarda hizmetlerini sürdürdüklerini hatırlattı. - 300 öğrenciyi kursa hazırlayacak Mehmet Saraç Batur, temelleri 2017'de atılan yeni binada her türlü eğitim hizmetini verebilecek fırsatı yakaladıklarını aktardı.