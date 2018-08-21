Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki patika yolda yürürken teröristlerin döşediği mayına basan kadın yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki Ramazan köyü ile Doğantaş köyünü birbirine bağlayan ormanlık alandaki patika yolda yeğeni ile yürüyen Gönül Parlak, teröristlerce yola döşenen mayına bastı.
Yaralanan Parlak, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Parlak daha sonra buradan askeri bir helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Gönül Parlak'ın yeğeninin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.
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