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Teröristlerin yola tuzakladığı EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 23:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ-Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ-Van karayoluna, PKK'lı teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), arama- tarafa faaliyeti yapan jandarma ekipleri tarafından son anda fark edilerek imha edildi.
Hakkari Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 gizlenmiş vaziyette EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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