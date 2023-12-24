Teröristlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma! 60'tan fazla Mehmetçiği şehit etmeyi planlamışlar: Üs bölgesine yaklaşırken fark edildiler

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 gün üst üste şehit haberleri geldi. 12 askerimiz şehit düşüp 13 askerimiz yaralanırken 16 terörist etkisiz hale getirildi. Ortaya çıkan detaylara göre teröristler iki ayrı üs bölgesindeki 60'tan fazla Mehmetçiği şehit etmeyi planlıyordu. Üs bölgesine 20 metre mesafeye dek yaklaştıklarında ise uzak emniyet timleri teröristleri fark etti. Sıcak çatışma 5-10 metre mesafeden sağlandı.

UZUN SÜREDİR PLAN ÜZERİNDELERDİ

Sözcü gazetesinin askeri kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, ikinci çatışma Duhok’un Amediye İlçesine bağlı Dereluk kasabasına bağlı Sergeli Köyü kırsalındaki 1740 ve 1754 rakımlı tepede konumlanan üs bölgesine teröristlerin sızma girişimiyle başladı. Teröristlerin kriptolu telsiz kestirmelerinde uzun zamandan beri Mehmetçiğin konumlandığı bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair istihbari bilgiler elde edildi.

FIRSAT KOLLAMIŞLAR

Teröristlerin, yağış olmayan açık havalarda 7/24 keşif/dinleme/gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Keşif Uçakları, Silahlı İnsansız Hava Aracı, üs bölgelerinde yüksek çözünürlüğe sahip gece görüşlü termal cihazlarla bölgenin kontrol altında tutulduğunu bildikleri için uzun zamandan beri sağanak yağış; sis ve puslu bir havayı bekledikleri belirlendi.

5-10 METREDEN İKİ SAATLİK SICAK ÇATIŞMA

Olumsuz hava şartlarında gece görüşlü teknolojik aygıtların çalışmadığı veya sağlıklı görüntü alamadığını fırsat bilen hainlerin, son iki günden beri bölgede yoğun yağış sonrası oluşan sisli ve puslu havayı fırsat bilerek üs bölgesine saldırı girişiminde bulundukları belirlendi. Teröristler, 41. Piyade Komando Tugay Komutanlığına bağlı timlerin konuşlu bulunduğu 1740 ve 1754 rakımlı tepelerdeki iki ayrı üs bölgesine havanın kararmasına yakın gün batımında kalabalık grupla saldırı düzenledi. Üs bölgesine 20 metre mesafeye kadar sızan teröristler uzak emniyet timlerince fark edilince 5-10 metre kadar yakın mesafeden çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. İki saat süren çatışmada 1’i ağır olmak üzere 13 asker de yaralandı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı tipi el bombaları, roketatar, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros silahı, ABD yapımı M-16, M-15 ve Kalaşnikof piyade tüfekleriyle saldıran teröristlere anında karşılık verilince geri püskürtülen hainlerle sağlanan sıcak temas da 16 terörist silah ve mühimmatlarıyla ölü ele geçirildi.

60'TAN FAZLA MEHMETÇİĞE PUSU PLANI

Teröristlerin her iki üs bölgesini ele geçirip buradaki 60’tan fazla askerimizi şehit ederek silah ve mühimmatlarını da gasp ettikten sonra bunları kayıt altına alarak terör örgütüne müzahir yayın organlarında propaganda aracı olarak kullanıp halen ayakta olduğu imajını vermeye çalıştıkları tespit edildi.

SALDIRI PLANI DEŞİFRE OLDU

Teröristlerin üzerlerinde rüzgâr ölçer, yön gösteren pusula cihazları, güneş panelleri, telsizler, karakol ve üs bölgelerine saldırı planları içeren basit krokiler de ele geçirildi. Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 8. Ana Jet Üssündeki Pars ve Atmaca filolarından havalanın F-16’lar çatışma bölgesine yakın noktadaki Çarçel, Segire, Şiva, Karadağ ve Elhu bölgelerini lazer güdümlü akıllı mühimmatlarla vurdu. PKK’lı teröristler bu bölgelerde yeraltına kazdıkları zikzaklı tünellerde barınıyordu.