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"Terörizmle ilgili saldırıları nefretle kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:37 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "(Batman'daki terör saldırısı) Bütün terörizmle ilgili saldırıları tabii ki nefretle kınıyoruz. Bunlar bizi çok yakından etkiliyor" - "Türkiye'nin, kültürel mirasının korunması konusunda başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye hükümeti ile çeşitli iş birliği projelerimiz devam etmektedir. Kültürel mirasın da korunması bunlardan biri"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Bütün terörizmle ilgili saldırıları tabii ki nefretle kınıyoruz. Bunlar bizi çok yakından etkiliyor." dedi.

Büyükelçi Berger, "2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı" dolayısıyla Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) düzenlenen "Avrupa Birliği Türkiye Gençlik Forumu"na katılmak üzere eşi Marilena Berger ile kente geldi.

Muş Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Berger, Vali Aziz Yıldırım ile bir süre sohbet etti ve kent hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bitlis'e geçerek Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Berger, Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Berger, "Bütün terörizmle ilgili saldırıları tabii ki nefretle kınıyoruz. Bunlar bizi çok yakından etkiliyor." ifadesini kullandı.

Büyük bir merakla bölgeyi keşfetmek istediklerini belirten Berger, "Burada kültürel mirasla ilgili bugün ve yarın konferans düzenleniyor. Bunun için buradayız. Konferans öncesi sizleri ve ilinizi ziyaret etmek çok anlamlı oldu." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ustaoğlu da Bitlis'in 7 bin yıl öncesine dayanan bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu belirtti.

Bitlis'in Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu ve Türklerin 1071 Malazgirt Zaferi ile bu toprakları yurt edindiğini anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Sizler de göreceksiniz Ahlat, mezarlıkları ve tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesi bir şehrimizdir. Bunun yanında tarihi geçmişi, kültür ve medeniyet şehri olan il merkezimiz de yine açık hava müzesi konumundadır. Büyük İskender'in milattan önce yaptırdığı kale, şehrin bağrında adeta bir tarihi mühür gibi ayakta duruyor. Onun etrafında oluşan yerleşim birimleri ve 600'e yakın tescilli tarihi eser mevcut. Bu tarihi eserleri hem ortaya çıkartmak hem de tüm dünyaya tanıtma adına güzel çalışmaların altına imza atmaya çalışıyoruz."

Ardından Ahlat ilçesine de giderek Türk İslam dünyasının en büyük mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Emir Bayındır Kümbeti'nde incelemelerde bulunan Berger, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.

Daha sonra Muş'a dönen Berger, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

MŞÜ'de düzenlenen "AB Türkiye Gençlik Forumu" kapsamında "Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor" programına katılan Berger, 40 ilden 150 öğrenciyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

- "Türkiye, kültürel mirasın korunması konusunda başarılı"

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat'ı makamında ziyaret eden Berger, burada yaptığı açıklamada, forumun temasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gezdiğimiz yerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu son derece önemli bir husus. Örneğin bölgede Suriye'de bildiğiniz gibi kültürel mirasın korunması maalesef mümkün değil. Böyle yerlerde kültürel miras zarar görüyor. Fakat Türkiye'nin kültürel mirasın korunması konusunda başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye hükümeti ile çeşitli iş birliği projelerimiz devam etmektedir. Kültürel mirasın da korunması bunlardan biri. Ülke genelinde yürüttüğümüz kültürel miras çalışmalarımız var. Gelecekte de bu tür çalışmaları ve iş birliğini sürdürmeyi ümit ediyoruz. Zira kültürel miras ülkeler için değil, insanlığın tümü için son derece önemli."

Rektör Polat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin kimi zaman çalkantılı olduğunu, bazen de siyasi tartışmaların yaşandığını ancak kültürel anlamdaki ilişkilerin her zaman çok güçlü şekilde ilerlediğini aktardı.

Polat, şunları kaydetti:

"Türkiye ile AB arasında devam eden ve hiç kesintiye uğramayan çok güçlü ilişkiler var. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasında belki bir geçiş güzergahı olarak görülebilir ama Türkiye sadece bir güzergahtan ibaret değil, aslında bütün mozaiklerin, renklerin, dillerin ve inançların buluştuğu bir medeniyet beşiğidir. Türkiye, asırlara dayanan bu tecrübesini bugün de sürdürüyor. Türkiye'nin bütün ülkelerden daha fazla kültürel mirasa sahip çıkma iradesini ortaya koyması aslında bunun bir göstergesidir."

Berger, Genç Birikim Derneği'ne geçerek Erasmus Projesi kapsamında Avrupa'daki ülkelere giden öğrencilerle bir araya geldi.

Yürütülen Erasmus projeleri konusunda Dernek Başkanı Salih Yüce'den bilgi alan Berger, Erasmus'un başarılı bir program olduğuna dikkat çekti.

Berger, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belki AB'nin en başarılı programlarından biri. Rakamlara baktığımızda yaklaşık 500 bin Türk öğrenci Avrupa'ya gitmiş, 550 bin Avrupalı öğrenci de Türkiye'ye gelmiş. Ulusal Ajans ve bakanlıkla temaslarımızla bu rakamları artırmaya çalışıyoruz. Bu kadar başarılı bir program olduğu için önümüzdeki yıl hazırlanacak bütçe artırıldı. Hem gelen bütçe artırıldı, aynı zamanda Türkiye için de ayrılan bütçe arttı. Turistler artık Türkiye'ye geri gelmeye başladı. Belki öğrenciler de bu sayede Türkiye'ye gelmeye başlarlar."

"Avrupa Birliği Türkiye Gençlik Forumu", kapsamında yarın çeşitli toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

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