"Terörizmle ilgili saldırıları nefretle kınıyoruz"

Büyük bir merakla bölgeyi keşfetmek istediklerini belirten Berger, "Burada kültürel mirasla ilgili bugün ve yarın konferans düzenleniyor. Bunun için buradayız. Konferans öncesi sizleri ve ilinizi ziyaret etmek çok anlamlı oldu." diye konuştu.

Berger, "Bütün terörizmle ilgili saldırıları tabii ki nefretle kınıyoruz. Bunlar bizi çok yakından etkiliyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra Bitlis'e geçerek Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Berger, Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Muş Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Berger, Vali Aziz Yıldırım ile bir süre sohbet etti ve kent hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Berger, "2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı" dolayısıyla Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) düzenlenen "Avrupa Birliği Türkiye Gençlik Forumu"na katılmak üzere eşi Marilena Berger ile kente geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Bütün terörizmle ilgili saldırıları tabii ki nefretle kınıyoruz. Bunlar bizi çok yakından etkiliyor." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ustaoğlu da Bitlis'in 7 bin yıl öncesine dayanan bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu belirtti.

Bitlis'in Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu ve Türklerin 1071 Malazgirt Zaferi ile bu toprakları yurt edindiğini anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Sizler de göreceksiniz Ahlat, mezarlıkları ve tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesi bir şehrimizdir. Bunun yanında tarihi geçmişi, kültür ve medeniyet şehri olan il merkezimiz de yine açık hava müzesi konumundadır. Büyük İskender'in milattan önce yaptırdığı kale, şehrin bağrında adeta bir tarihi mühür gibi ayakta duruyor. Onun etrafında oluşan yerleşim birimleri ve 600'e yakın tescilli tarihi eser mevcut. Bu tarihi eserleri hem ortaya çıkartmak hem de tüm dünyaya tanıtma adına güzel çalışmaların altına imza atmaya çalışıyoruz."

Ardından Ahlat ilçesine de giderek Türk İslam dünyasının en büyük mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Emir Bayındır Kümbeti'nde incelemelerde bulunan Berger, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.