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"Terörizmle mücadelede samimi olunmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu"nda konuştu: - "Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur" - "İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini bekliyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer almaya çalıştığını belirterek, "Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur. 'İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız' terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Şentop ve beraberindeki milletvekili heyeti, başkent Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu"na katıldı.

Açılışta konuşan Şentop, sözlerine, İrkustk bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine de sabır dileyerek başladı.

Dünyanın içinden geçtiği kapsamlı değişim sürecinin birçok alanda tehdit ve riskleri beraberinde getirdiğini belirten Şentop, diplomasinin, diyalog ve iş birliği kanallarının her zamankinden daha etkin şekilde çalışmasının önemine işaret etti.

Şentop, Türkiye'nin çok kritik bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın çevremiz çeşitli zafiyetler barındırıyor. Bölgemizdeki istikrarsızlığın yarattığı sorunlar, terör ve göç dalgaları olarak sınırlarımızı zorluyor. Böyle bir ortamda Türkiye için sahada ve masada güçlü, kararlı bir dış politika seçenek değil, zorunluluktur.

Türkiye olarak dış politikada, girişimci ve insani yaklaşımı benimsiyoruz. Amacımız yakın çevremizde uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın tesisine yardımcı olmaktır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin uygulanmasını temin etmektir."

Türkiye'nin komşuları ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri yürütürken iş birliği ruhuyla hareket edildiğini, farklı süreçlerle iş birliklerinin çeşitlendirildiğini vurgulayan Şentop, "Ülkemize yakın veya uzak demeden, ülkelerle ilişkilerimizi birbirimizin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz." dedi.

- "Filistin meselesi, bölgemizin ve dünyanın kanayan yarasıdır"

Türkiye'nin 242 dış temsilcilikle dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi olduğuna değinen Şentop, iş birliği anlayışıyla bölgedeki sorunlara etkin çözümler getirmek için çalıştıklarının altını çizdi.

Şentop, Suriye'de Astana toplantılarıyla sahada durumu düzeltmeye çalıştıklarını, Cenevre sürecine destek olarak siyasi süreci ilerletme hedefine katkıda bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı yaptığı süreçte, "Filistin" konusuyla ilgili 2 defa olağanüstü zirve toplantısı yapıldığını, önemli kararlar alındığını hatırlatan Şentop, "Filistin meselesi, bölgemizin ve dünyanın kanayan yarasıdır. İki devletli çözüm vizyonuna zarar verecek bütün girişimlere tepkimizi en açık biçimde ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Terörün coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın belası olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer almaya çalıştığına dikkati çekti.

- "Ortak terörist örgüt listeleri belirleyebilmeliyiz"

Şentop, terörizm, aşırıcılık ve radikalleşmeyle mücadelede uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atma mecburiyetinde bulunduklarını vurguladı.

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur. 'İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız' terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini bekliyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. Sayın (Duma Başkanı Vyaçeslov) Volodin'in de belirttiği gibi objektif, tek standartlı kriterlerle ortak terörist örgüt listeleri belirleyebilmeliyiz. Terörist örgütlerin, siyasi enstrüman olarak kullanılmasını peşinen reddetmeliyiz."

Şentop, Türkiye'nin coğrafya ayırt etmeksizin mazlumların sesi ve sığınağı konumunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin insani yardımlarının milli gelire oranı açısından dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Şentop, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu ve 3,6 milyon Suriyeliye de koruma sağladığını dile getirdi.

Şentop, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların sadece belirli ülkelerin çıkarına değil, tüm insanlığın yararına hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yönde kapsamlı reformdan geçirilmelerinin önemine işaret eden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bağlamında 'Dünya 5'ten büyüktür' düsturu, bunu en açık biçimde ortaya koymaktadır." dedi.

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"2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu" DEAŞ FETÖ PKK PYD/YPG Rusya TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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