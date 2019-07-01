"Terörizmle mücadelede samimi olunmalı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer almaya çalıştığını belirterek, "Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur. 'İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız' terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Şentop ve beraberindeki milletvekili heyeti, başkent Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu"na katıldı.

Açılışta konuşan Şentop, sözlerine, İrkustk bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine de sabır dileyerek başladı.

Dünyanın içinden geçtiği kapsamlı değişim sürecinin birçok alanda tehdit ve riskleri beraberinde getirdiğini belirten Şentop, diplomasinin, diyalog ve iş birliği kanallarının her zamankinden daha etkin şekilde çalışmasının önemine işaret etti.

Şentop, Türkiye'nin çok kritik bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın çevremiz çeşitli zafiyetler barındırıyor. Bölgemizdeki istikrarsızlığın yarattığı sorunlar, terör ve göç dalgaları olarak sınırlarımızı zorluyor. Böyle bir ortamda Türkiye için sahada ve masada güçlü, kararlı bir dış politika seçenek değil, zorunluluktur.