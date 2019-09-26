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Terörle azalan öğrenci sayısı "huzur"la arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Şırnak Üniversitesinde, il merkezi ve ilçelerde 4 yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle bin 155'e düşen öğrenci sayısı tesis edilen huzur sayesinde bu yıl 3 bin 115'e ulaştı - ŞÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Baz: - "65 ilden öğrencilerimiz var. Öğretim üyesi ve öğrenci sayımızda ciddi bir artış oldu. Birkaç yıl içerisinde 7-8 bin gibi bir ortalamayı yakalayacağımızı düşünüyoruz" - Balıkesir'den gelen öğrenci Doğan Özçamlı: - "Başta çok korkarak geldim. Ancak güzel bir üniversite ve huzurlu bir ortam var"

EKREM PAYAN - Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla kaybettiği öğrenci sayısını, kentte sağlanan "huzur" ile kazandı.

Şırnak'ta 4 yıl önce şehir merkezi ve ilçelere çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlerin eğitimi hedef alan saldırıları, üniversite için bu kenti tercih eden öğrenci sayısını da düşürdü.

PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2016 yılında bin 155'e düşen öğrenci sayısı, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından tesis edilen güven ve huzur ortamında bu yıl 3 bin 115'e ulaştı.

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsünde çok sayıda bölümde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrencilerin talebi üzerine kontenjanda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

- 65 ilden öğrencilerin tercihi oldu

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl önce kurulan üniversitenin şehirde lokomotif görev üstlendiğini belirterek, 2016 yılında kentte yaşanan terör saldırılarında ciddi öğrenci kaybı yaşadıklarını söyledi.

"Bu olayların başlaması sadece şehirde huzuru bozmadı, kente yönelik algıyı da değiştirerek öğretim üyeleri ve öğrencileri uzaklaştırdı." diyen Baz, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarının ardından devletimizin sağladığı huzur sayesinde bine düşen öğrenci sayımızı bugün itibarıyla 3 bin 115'e yükselttik. Şu an 65 ilden üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz var. Yeni bölümler açıldı. Tıp fakültesi açılmasına doğru ilerlemek istiyoruz. Buna bölgesel açıdan ihtiyaç var."

Baz, açılan sağlık meslek okulunda yetiştirilen teknik elemanlarla bölgenin ara eleman ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, amaçlarının "arayan" değil "aranan eleman" yetiştirmek olduğunu aktardı.

"Öğretim üyesi ve öğrenci sayımızda ciddi bir artış oldu. Birkaç yıl içerisinde 7-8 bin gibi bir ortalama yakalayacağımızı düşünüyoruz." diyen akademik personel sayısının da 4 yılda 162'den 290'a yükseldiğini ifade etti.

Şırnak Üniversitesinin Türkiye'nin fiziksel olarak en iyi üniversitelerinden biri olduğuna işaret eden Baz, "Öğrenci sayımızı ve kaliteyi artırdığımızda Şırnak ve üniversitemiz başka şekilde anılacaktır." diye konuştu.

- Öğrenciler mutlu

Balıkesir'den gelerek ŞÜ İlahiyat Fakültesinde öğrenimini sürdüren Doğan Özçamlı, endişe ile geldiği kentte güzel bir ortamla karşılaştığını söyledi.

"Başta çok korkarak geldim. Ancak güzel bir üniversite ve huzurlu bir ortam var." diyen Özçamlı, kentteki ilk yılı olmasına rağmen yıllardır Şırnak'ta yaşıyormuş gibi hissettiğini belirtti.

Kentteki vatandaşları sıcak ve samimi bulduğunu anlatan Özçamlı, "İyi ki gelmişim diyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten gelen öğrencilerden Hasan Kılıç da Şırnak'ta memleketinden daha sıkı dostluklar edindiğini belirterek, bu kentte üniversite okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kılıç, "Bölge hem yerleşim hem de eğitim açısından çok iyi. En iyi üniversitelerden birine gelmekten mutluyum." şeklinde konuştu.

Berna Çelebi ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okumak için Şırnak Üniversitesini tercih ettiğini belirtti.

Çok güzel bir ortamda öğrenimini sürdürdüğünü anlatan Çelebi, "Her geçen gün öğrenci sayısı artıyor. Geldiğimde korkarak geldim ama şimdi iyi ki burayı tercih etmişim diyorum. Aksini düşünseydim geçiş yapardım." şeklinde konuştu.

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