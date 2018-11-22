"Terörle ilgili mücadelenin değerlendirmesini yapıyoruz"

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Kolluk güçlerimizin terörle ilgili mücadelesinin değerlendirmesini, bu mücadelenin etkinliğini ve sürdürebilirliğini yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır." dedi.

Bazı toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.

Erdil, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının geliştirdiği ve sürdürdüğü İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı güvenlik yönetimine ilişkin kolluk hizmetleri veriyor. Vatandaşın ve toplumun güvenliğini, toplumsal huzuru sağlamak istikametinde hizmetler üretiyor. Bunu gerek jandarmamız gerek emniyet güçlerimizle gerekse güvenliği sağlayan diğer sivil organizasyonları sürdürüyoruz."

Erdil, İçişleri Bakanlığınca verilen hizmetleri ortak bir akıl ile kurumsal bir enerji ve kurumsal bir refleksle değerlendirdiklerini aktardı.