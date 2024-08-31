Terörle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.
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