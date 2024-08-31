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Terörle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.08.2024 00:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.

Terörle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.

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resmi gazete mal varlığı
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