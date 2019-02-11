HABER

Terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakurk bölgesindeki operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağladı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon birliklerinin çatışma bölgesindeki aramalarında 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 5 şarjör, doçka ağır makinalı silaha ait namlu ve mühimmat, 82 milimetrelik havan, av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 2 el bombası, 9 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı sistemi ele geçirildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbeJandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe
(Özel) Vanlı besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor(Özel) Vanlı besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak'ın kuzeyi terör örgütü pkk Terörle Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Dikkat! Bu gece başlıyor)

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.