Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hakurk bölgesindeki operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağladı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyon birliklerinin çatışma bölgesindeki aramalarında 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 5 şarjör, doçka ağır makinalı silaha ait namlu ve mühimmat, 82 milimetrelik havan, av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 2 el bombası, 9 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı sistemi ele geçirildi.
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