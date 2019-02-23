"Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da koruyacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terör örgütleriyle, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadele ederken vatandaşımızın hukukunu da en güçlü şekilde koruyacağız. Vatandaş ile teröristi ayırt ederek bu mücadeleyi yapacağız." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Kahta İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adıyamanlıların her zaman AK Parti ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Gül, bu geleneğin bundan sonra da devam edeceğine inandığını aktardı.

Abdulhamit Gül, son yıllarda gerçekleştirilen projeler ve yürütülen politika sayesinde birçok sorunun ortadan kalktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede her zaman seçime gidildi ama sandıktan çıkan iradeyi darbelerle, muhtıralarla ayaklar altına alan bir eski Türkiye vardı. Bu ülkede insanları 'benden olan, benden olmayan' diye ayıran bir anlayış vardı. Bu ülkede 'sen Kürtsün, sen Alevisin, senin başın örtülü' diye insanları ötekileştiren bir eski Türkiye vardı. Bu millet AK Parti ile öteki, beriki ayrımına son verdi. Herkesin baş üstünde tutulduğu bir Türkiye'yi kurduk hep beraber. Türkiye 16 yılda 3,5 kat büyüdü. AK Parti ile Türkiye yasakçı uygulamalara son verdi. AK Parti ile 82 milyonun kardeş olduğu bir Türkiye'yi hep beraber kurduk."