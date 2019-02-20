"Terörle mücadele etkin şekilde yapıldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Muş'ta büyük ölçüde dağdaki tehdit ve silahlı terör etkisiz hale getirilmiştir. Geçen 1,5 yıl içerisinde daha yüksek bir kapasiteyle devlet bu terörü önlemeye yönelik çalışmaları özellikle bölgede daha etkin bir şekilde sürdürdü." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında kente gelen Bakan Yardımcısı Erdil, Muş Valiliği Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "İZDES İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Erdil, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Muş'taki vatandaşlara sunduğu kamu hizmetlerini, vatandaşa dokunan hizmetlerin genel olarak bir değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

"İZDES'in amacı İçişleri Bakanlığının taşradaki hizmet kapasitesini ölçümlemek, değerlendirmek, görmek ve bununla birlikte merkezle taşra arasındaki iletişimi geliştirmek, koordinasyonunu ve iş birliğini artırmaktır." diyen Erdil, şöyle devam etti: