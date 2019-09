Terörle mücadele gazisine asfalt dayağı

"Terör gazisi olduğumu söylememe rağmen yeğenimin yanında darp edildi"

Gazi olduğunu söylemesine rağmen yüzde 98 engelli yeğeninin yanında işçiler tarafından darp edildiği belirten gazi Hasan Özdemir, "Kardeşimin sakat çocuğu vardı. Yüzde 98 özürlü. Onu okulunu okumak için liseye kaydını yaptırmaya getirmiştik. Orada da bir yol çalışması varmış. Yol çalışması belediyenin aşağı taraftaymış. Bizi çevirdiler. Un fabrikasının oradan doğru aşağıya indik. Yolda herhangi bir şey yoktu. Biz kayıt yerine gittik. Liseye kayıt ettirdik. Oradan dönerken az bir ilerisine araba çekmişler. Dönmeye çalıştık. Bir de baktık. 10 kişi yanımızda. Bize ’burada ne işiniz var’ dediler. Döndüğümü gideceğimi söyledim. Oraya girmemin yasak olduğunu söylediler. Arabada otururken adam bana yumruk vurdu. Camım açıktı. Biri vururken diğeri de vurdu. Bu darbeyi aldık. Onların hepsi tuttu öbürü de vurdu. Hadi beni bırak yüzde 90 sakat çocuk var arabada. Terörle mücadele gazisiyim. 1992 yılında Kahramanmaraş’da gazi oldum. Sol taraftan darbe aldım. Sol tarafım tamamen felç. Hiç his yok. Sağ tarafa da onlar vurdu. Şu an şikayetçiyim. Gözün bir tanesi zaten görmüyor. Bir tanesi de şimdi kör oldu. Şu anda plastik cerrahiye gönderdiler. Onların vurmasından damarlarda çatlaklık var. Göze vuruyor. Göze yüzde 80 zarar vereceğini söylüyor. Bu gün yada yarın ameliyat yapacaklar. Zaten kurumlar da biliyor. Sayın Valimize de ilettik. İlgilenildi, kurumlar bizim imdadımıza yetişti. Ambulansla hastaneye gittik. Kanun neyse ilgileniliyor. Ama davacıyım. Davamdan da vazgeçmiyorum. Kesinlikle davacıyım" dedi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şubesi ikinci Başkanı Cihan Köktürk ise "Ben gazimizi 20 senedir tanırım. Hiç kimseye sataşmaz böyle sorunu yoktur. Ben acile gittim. Orada gördüm. Gazimize 5-6 kişi hem arabanın içinde de vuruyorlar. Dışarıda da vuruyorlar. Valimizi de bilgilendirdik. Bizlere her konuda yardımcı her zaman yardımcı olacağını söyledi. Ben bu ülkeye 20 yaşında evlat şehit ettim. Terörle mücadelede gazimiz var. Bu ülke için halen şehitler var. Bizim halkımız nereye hizmet ediyor. Ben bunu anlamadım. Burada müteahhit olan kardeşimize sesleniyorum. Çalıştırdığı insanların bilgilerini çıkartmıyor mu? Önlemini almıyor mu? Asfalt yapılan yerlere duba konulmuyor mu? Bizim gazimiz kardeşinin çocuğunun kaydı için gidiyor. Yol açık içeriye giriyor. Dönmeye çalışacak araçlar çekilmiş. Oradan dönemiyor. Asfaltın içine giriyor ama dökülü olup olmadığının farkında değil. Sonra saldırıyorlar. Şimdi öğrendik savcımız herhalde serbest bırakmış. Biz bu ülkede adalet istiyoruz" dedi.