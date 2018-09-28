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Terörle Mücadele Harekatı kapsamında son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi.


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