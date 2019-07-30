HAKKARİ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor. Sınırlarımız içindeki terörle mücadelenin yanı sıra sızmaların olduğu komşu ülkelerde de o ülkenin yöneticileriyle anlaşarak tedbirlerin alınmış olması da çok önemli." dedi.

Kamu Denetçisi Yahya Akman ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Malkoç, Kaymakam Ramazan Kendüzler'i ziyaret etti.

Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari Valiliğinin, ilçelerdeki mülki idare amirleri ve güvenlik güçlerinin, halkla dayanışma içinde sorunlara çözüm ürettiğini söyledi.

Sorunların katlanabilir makul duruma getirilerek çözülmesi gerektiğini belirten Malkoç, "Hakkari ve ilçeleri müstesna güzelliklere sahip. İmkanlar ve nimetler kullanılmayınca aleyhe işliyor. Hakkari bunu yaşıyor. Bir ilin üç sınır kapısının olması olağanüstü bir güzellik. Hakkari ve ilçelerindeki yöneticiler bölgedeki mevcut sorunları çözme iradesine sahip ve imkanları var." diye konuştu.