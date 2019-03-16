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"Terörle mücadele içeride ve dışarıda devam edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bütün sınırlarımız güvenli hale gelinceye kadar, terör yapılanmalarından temizleninceye kadar mücadelemiz içeride ve dışarıda devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün sınırlarımız güvenli hale gelinceye kadar, terör yapılanmalarından temizleninceye kadar mücadelemiz içeride ve dışarıda devam edecek." dedi.

Yılmaz, Van programı kapsamında Tuşba Belediyesince yapımı tamamlanan Bediüzzaman Caddesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı yapacak insanın öncelikle hizmet etmeye niyetinin olması gerektiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, "İnsanın hizmet etmeye niyeti yoksa, başka işlerle uğraşıyorsa, bir belediyeye istediğiniz kadar kaynak verin oradan hiçbir şey çıkmaz. Geçmişte Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerine çok kaynak geldi. Ciddi anlamda merkezi idareden buralara proje desteği geldi. Ama bunlar o dönemin şartları içerisinde iyi kullanılmadı, başka amaçlara hizmet edildi. Van halkına hizmet etmek yerine başka amaçlar için o kaynaklar kullanıldı." diye konuştu.

Kaynakların başka amaçla kullanılmasını, daha önce birçok belediyede gördüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kayyum atanmaları oldu diye şikayet edenler var. Kusura bakmasınlar asıl atananlar kendileriydi. Başkaları onları atamışlardı. Hizmet etmekten ziyade başka amaçlara hizmet ediyorlardı. Kayyumlarla başlayan yeni dönemde belediyelerimiz gönderilen kaynakları amaçlarına uygun kullandılar. Laf üstüne laf koymak kolay, ama taş üstüne taş koymak kolay değil. İnşallah bu hizmetler kesintiye uğramasın. Tuşba ve halkına yazık olur."

- "Terör yuvalarına gidip oraları dağıtan bir anlayış var"

Yılmaz, açılış programının ardından Tuşba ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'ne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Taziye evinde düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu anımsattı.

Sınırların içinde ve dışında terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı korumaya ve huzurunu en güçlü şekilde tesis etmeye devam edeceğiz. Operasyonlar sırasında çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bütün sınırlarımız güvenli hale gelinceye kadar, terör yapılanmalarından temizleninceye kadar mücadelemiz içeride ve dışarıda devam edecek. Geçmişte teröristler saldırınca daha çok savunma uygulayan bir anlayış vardı. Son yıllarda ise terör yuvalarına gidip oraları dağıtan bir anlayış içinde kahramanca bir mücadele veriliyor. Bu mücadeleler sayesindedir ki bugün huzur içinde rahatça yaşayabiliyoruz. İnşallah ülkemiz huzur ve güven içinde devam edecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de eşlik etti.

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