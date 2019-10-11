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"Terörle mücadele, insan hakları mücadelesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:55 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkanı Mesut Kınalı: - "Hak ve özgürlüklerin hemen hemen tümünü ihlal eden terör olgusu ile mücadele, aynı zamanda bir insan hakları mücadelesidir" - "Bir insan hakları sorunu olan terörün tamamen yok edileceğine olan inancımızı belirtmek istiyoruz"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2. Başkanı Mesut Kınalı, "Hak ve özgürlüklerin hemen hemen tümünü ihlal eden terör olgusu ile mücadele, zamanda bir insan hakları mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kınalı, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde insan haklarını hiçe sayan terör unsurlarına karşı başlatıldığını hatırlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nın aynı zamanda bir insan hakları mücadelesi olduğunu ifade eden Kınalı, "Başta yaşam hakkı olmak üzere yerleşme ve seyahat özgürlüğü, din ve ibadet özgürlüğü, ifade özgürlüğü, işkence ve kötü muamele yasağı, seçme ve seçilme hakkı ve mülkiyet hakkı gibi insan hakları içerisinde değerlendirilen hak ve özgürlüklerin hemen hemen tümünü ihlal eden terör olgusu ile mücadele, bu yönüyle aynı zamanda bir insan hakları mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin ve onlarla birlikte mücadele eden müttefiklerinin muzaffer olacağına vurgu yapan Kınalı, şunları kaydetti:

"Hem vatandaşlarımızın hem vatanlarından koparılan, ülkemizde misafir olarak bağrımıza bastığımız kardeşlerimizin hem de operasyon bölgesinde yaşayan sivillerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması adına yürütülen harekatta, güvenlik güçlerimizin ve onlarla birlikte mücadele eden müttefiklerinin muzaffer olacağına ilişkin temennimizi ifade ediyor ve bir insan hakları sorunu olan terörün tamamen yok edileceğine olan inancımızı belirtmek istiyoruz."

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