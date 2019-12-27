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  4. Terörle mücadele kahramanlarının tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Terörle mücadele kahramanlarının tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:01 | Son Güncelleme

Terörle mücadele kahramanlarının tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görev yapan özel harekat polisleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentte operasyonel faaliyetler ile keşif ve gözetleme kulelerinde, teröristlere göz açtırmayan polisler, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Komiser yardımcısı Muhammet Kurt, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafına oy verdi.

Polislerden Ömür Furkan Yurt ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafını seçti.

Özel harekat polisi Kemalettin Balcı da haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Balcı, "Arkadaşlarla tercih yapmakta zorlandık. Özel harekat polisleri olarak milli konularda hassasiyetimiz yüksek. Fotoğrafları tercih ederken bunun etkisi oldu. Özellikle bu güzel fotoğraf karelerinde emeği geçen tüm muhabir arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

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