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Terörle mücadele polisinden tekstil sendikasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bulunan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası şubesi ile yöneticilerine yönelik olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi.

Terörle mücadele polisinden tekstil sendikasına operasyon

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bulunan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası şubesi ile yöneticilerine yönelik olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında sendika yöneticilerinin de yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezinde bulunan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çorlu Şubesi’nin dernek binasına baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak sendika yöneticilerinin evlerine de baskınlar düzenleyen polis ekipleri özel hareket timlerinin de destek verdiği operasyonlarda hem sendika yöneticilerinin evlerinde hem de sendika şubelerinde her yeri didik didik aradı.
Sendikanın Çorlu Şubesinin yanı sıra Çerkezköy ilçesinde de şubeleşme çalışması yürüttüğü kaydedildi.
Sendikanın Çorlu Şubesinde uzun süren aramalar sonucunda çok sayıda dokuman ve materyale el koyan polis ekipleri aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu toplam 21 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından ifadelerine başvurulmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri kaydedildi.

Terörle mücadele polisinden tekstil sendikasına operasyon

Terörle mücadele polisinden tekstil sendikasına operasyon

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