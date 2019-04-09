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Terörle mücadelede "Pençe" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelede başlattığı yeni dönemde, alınan anlık istihbaratlar kapsamında hayat geçirilen "Pençe Harekatı" ile ilk olarak terör örgütünün sözde elebaşılarının Kandil'de kullandığı karargahlar, sonrasında ise bölücü terör örgütün sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi - Yerli üretim mühimmat ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlar kapsamında savaş uçakları terör örgütünün sözde elebaşıları ile örgütün önemli lojistik yerlerini vurdu - Hava harekatlarında sivil hassasiyeti göz önünde bulunduruldu, nokta atışlarla sadece hedefler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelede başlattığı yeni dönemde, alınan anlık istihbaratlar kapsamında hayat geçirilen "Pençe Harekatı" ile ilk olarak terör örgütünün sözde elebaşılarının Kandil'de kullandığı karargahlar, sonrasında ise bölücü terör örgütün sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede yeni bir döneme girdi. "Pençe" adı verilen ve devam eden operasyonlarla Irak'ın kuzeyindeki terörist hedefleri tek tek etkisiz hale getirilmeye başlandı.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda ilgili kurumlardan alınan anlık istihbaratlar çok önemli rol oynadı. Koordinasyon içinde bölgeden sağlanan hızlı ve doğru istihbaratlar kapsamında terör örgütünün sözde elebaşıları ile örgütün son dönemde karargah olarak kullandığı yerler tek tek tespit edildi. Yerli üretim mühimmat ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlar kapsamında savaş uçakları terör örgütünün sözde elebaşıları ile örgütün önemli lojistik yerlerini vurdu. Hava harekatlarında sivil hassasiyeti göz önünde bulunduruldu, nokta atışlarla sadece hedefler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Operasyonu" ile terör örgütüne darbe vurulduğunu ilk olarak geçen ayın sonunda yaptığı açıklamayla duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde Kandil başta olmak üzere Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan hava harekatıyla PKK terör örgütü elebaşılarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

- Harekatın sinyalini Akar vermişti

Pençe Operasyonu kapsamında terör örgütü bir ağır darbe daha aldı. Milli Savunma Bakanlığından, bugün yapılan açıklamada, jetlerin Sinath Haftanin'deki terörist hedefleri vurduğu bildirildi.

Üç günlük izlemenin ardından yapılan hava harekatıyla "aranan terörist" listesinden kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Soysüren'in terör örgütünün sözde "özel güç" sorumlusu olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, hava harekatıyla ilgili ilk sinyali vermişti.

Akar, törendeki konuşmasında, "Hava Kuvvetlerimiz, Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu." ifadelerini kullanmıştı.

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Milli Savunma Bakanlığı pençe Türk Silahlı Kuvvetleri

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