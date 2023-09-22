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Terörle mücadelede peş peşe önemli gelişmeler: İstanbul'da çok sayıda gözaltı! Bakan Yerlikaya "Kaçamayacaklarını anladılar" diyerek duyurdu

22.09.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da MLKP silahlı terör örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Terörle mücadelede peş peşe önemli gelişmeler: İstanbul'da çok sayıda gözaltı! Bakan Yerlikaya "Kaçamayacaklarını anladılar" diyerek duyurdu

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da MLKP silahlı terör örgütüne yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliye yönelik 13 farklı adreste düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA: YAKALANACAKLARINI ANLAYAN 2 BTÖ MENSUBU TERÖRİST TESLİM OLDU

Terörle mücadele kapsamındaki bir başka gelişmeyi de Bakan Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Kahramanlarımızdan kaçamayacaklarını ve yakalanacaklarını anlayan 2 BTÖ mensubu terörist teslim oldu.

Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida (K) Helin ÖZGÖREN ve Hogir Armanç (K) Özer YILDIRIM adlı 2 terörist teslim oldu.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

(DHA)

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