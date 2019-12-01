Terörle Mücadelede Şehitlik Kavramının Önemi Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) Batman'da düzenlenen Terörle Mücadelede Şehitlik Kavramının Önemi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.

TÜGŞAV Batman İl Başkanlığı ev sahipliğinde Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak il başkanlarının da katılımıyla düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde, terörle mücadelede psikolojik harekatın da çok önemli olduğu vurgulandı.

"Şehitlik" kavramı ve "şehadet ülküsü" etrafında toplumun yeniden bir araya getirilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "Terörle mücadelede en etkin psikolojik mücadele yöntemi, teröre en sevdiklerini kurban veren şehit yakınlarını toplumda daha görünür kılmaktır. Şehit çocuğunun gözlerindeki hüznü gören çocuk, terör örgütüne sempati duymayacaktır. 'Babamı şehit edenlere, onları sevenlere ve destek verenlere hakkımı helal etmiyorum.' diyen şehit çocuğunun sesini duyan herkeste farkındalık gelişecektir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, "millet kıraathanesi" tarzında hizmet verecek, içinde kütüphanenin bulunduğu, 23 Nisan'da çocukların, 19 Mayıs'ta gençlerin, Anneler Günü'nde annelerin, Babalar Günü'nde babaların, diğer özel günlerde bunun anlam ve önemine uygun insanların ağırlanacağı eğitim ve yaşam tesislerine ihtiyaç olduğu kaydedildi.