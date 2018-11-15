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"Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Batman'da PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketine gelen Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'ü ziyaret etti - Vali Ustaoğlu: - "Devlet olarak terörle kararlı bir şekilde mücadele ediliyor. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Devlet olarak terörle kararlı bir şekilde mücadele ediliyor. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek." dedi.

Vali Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile birlikte, Batman'da PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından dün memleketine gelen Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'ü ziyaret etti.

Ustaoğlu, Akyüz'ün, Maçka ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'ndeki baba evinde gerçekleşen ziyarette, terörle mücadelede maalesef şehit ve gazilerin olduğunu belirtti.

Bir insanın kendi canını, millet, ezan, bayrak ve vatan gibi ulvi değerler için feda etmeyi göze alması ve bu mücadeleyi yaparken şehit olmasının, yaralanmasının saygı duyulacak bir davranış olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Devlet olarak terörle kararlı bir şekilde mücadele ediliyor. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek." diye konuştu.

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