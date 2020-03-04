Terörle mücadelenin 'kamikaze drone'ları: Kargu

STM Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'ların Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi. STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Bunların ilk örneklerini geçen TSK'ya verdik. Şu anda döner kanat Kargu platformumuz, SSB aracılığıyla silahlı kuvvetlerimize teslim edilmiş durumda ve onlar tarafından başarılı şekilde kullanılıyor. Bizim döner kanatımızın yanı sıra sabit kanatlı yine kamikaze İHA dediğimiz Alpagu platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları da yakın zamanda TSK'nın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'400 PLATFORMUN TSK'YA TESLİMİ PLANLANIYOR'

Şu anda 100'ün üzerinde Kargu'nun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden İkinci, şunları söyledi:

"Yaklaşık 400 platformun yakın zamanda TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük drone'lar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen drone'lar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki erlerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse, üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz."