Terörle mücadeleye "kadın komando astsubaylar" yetiştiriyorlar

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'nin ilk kadın jandarma komando astsubay adayları, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aldıkları zorlu eğitimle göreve hazır hale geliyor.

Tamamı gönüllü olan kadın astsubaylardan oluşan jandarma komando adaylarına, 30 Eylül 2019'da başladıkları kursta, başta yorgunluk ve uykusuzluğa dayanıklılık ile stres altında doğru karar verme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor.

Kadın komandolar, kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Güne sporla başlayan adayları, eğitimlerini özel eğitim alanları ve arazide sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen komandolar, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Adaylara ayrıca harita bilgisi, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, mühimmat bilgisi, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma ile meskun mahallerde muharebe, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da anlatılıyor.