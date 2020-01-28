HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terörle mücadeleye "kadın komando astsubaylar" yetiştiriyorlar

Terörle mücadeleye "kadın komando astsubaylar" yetiştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimi alan Türkiye'nin bu alandaki ilk kadın astsubayları, terörle mücadele ve iç güvenlik harekatlarında kilit rol alacak - Kursiyerlere meskun mahal operasyonları, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri gibi konularda eğitim veriliyor - Tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komando adaylarının meskun mahalde yaptıkları zorlu tatbikat nefes kesti

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'nin ilk kadın jandarma komando astsubay adayları, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aldıkları zorlu eğitimle göreve hazır hale geliyor.

Tamamı gönüllü olan kadın astsubaylardan oluşan jandarma komando adaylarına, 30 Eylül 2019'da başladıkları kursta, başta yorgunluk ve uykusuzluğa dayanıklılık ile stres altında doğru karar verme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor.

Kadın komandolar, kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Güne sporla başlayan adayları, eğitimlerini özel eğitim alanları ve arazide sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen komandolar, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Adaylara ayrıca harita bilgisi, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, mühimmat bilgisi, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma ile meskun mahallerde muharebe, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da anlatılıyor.

- Gerçeği aratmayan "meskun mahal" operasyonu

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, komando adayı kadın astsubayların meskun mahalde gerçeği aratmayan zorlu tatbikatını görüntüledi.

Roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları eğitim alanında ustalıkla kullanan adaylar, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı.

Güvenlik önlemini aldıktan sonra beton duvarı balyozla kırarak içeri giren tim, daha sonra buradaki hedefleri etkisiz hale getirerek görevi başarıyla icra etti.

Kadın astsubaylar, erkek meslektaşlarıyla birlikte zorlu arazide gerçekleştirdikleri 27 kilometrelik tüfekli, teçhizatlı koşuyu da başarılı bir şekilde tamamladı.

Öz güveni ve savaşçı ruhunu kazanmış silah ve teçhizatı etkili bir şekilde kullanabilen, her türlü hava ve arazi şartlarında gece, gündüz günlerce görev yapabilen komandoların yetiştirilmesinin amaçlandığı eğitimlerde açlığa ve susuzluğa tahammül edebilen verilen her türlü görevi planlayıp başarıyla sevk edip idare edebilen ekipler yetişiyor.

Yaklaşık 5 ay süren kurs sonunda kadın astsubaylar 271 kilometre koşuyor, 1110 kilometrenin üzerinde yürüyor ve 61 gece arazide kalıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Beytüşşebap eksi 19 dereceyi gördü, ilçede kartpostallık görüntüler oluştuBeytüşşebap eksi 19 dereceyi gördü, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Foça izmir kadın kadın astsubaylar Komando

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEM Bahçeşehir bağlantı yolunda kaza!

TEM'de feci kaza! Sitenin bahçesine uçtu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Elektronik mühendisi Cengiz Çetin: Deprem habercisini buldum

'Deprem habercisini buldum' dedi ve ekledi: Dyson Lin...

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Şeytanın aklına gelmez! Kapının önüne mermi bırakıp...

Elazığ depremini 3 ay önceden tahmin etmişti! Naci Görür'ün mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Elazığ depremini 3 ay önceden tahmin etmişti! Mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.