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Terörü bitirmek için uzmanlardan yeni formül

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Güvenlik ve terör uzmanları 40 yıldır ülkenin başına bela olan terörün bitirilmesi için yeni bir formül önerisinde bulundu.

Terörü bitirmek için uzmanlardan yeni formül

Güvenlik ve terör uzmanları 40 yıldır ülkenin başına bela olan terörün bitirilmesi için yeni bir formül önerisinde bulundu. Uzmanlar terörle mücadelede yeni bir yöntem olan ‘itirafçı teröristlere para ödülü’ sisteminin örgütü çökerteceği inancını taşıyor.
Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Resmi Gazete’nin 31 Ağustos 2015 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere ödül verilmesinin terörle mücadelede yeni bir yöntemi devreye soktuğunu söyledi. Muğlu, “Birçok ülkede uygulanan para ödülü sisteminin benzerini İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya başlaması neticesinde halk ile güvenlik güçlerinin işbirliği kısa sürede olumlu sonuçlar verdi. Teröristleri; ’Kırmızı’, ’Mavi’, ’Yeşil’, ’Turuncu’ ve ’Gri’ olmak üzere 5 ayrı kategoride listeleyen bakanlık, yakalanmalarına katkı sağlayanlara 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini duyurması ile birlikte ilgili birimlere adeta ihbar yağdı. Türkiye’nin terörle mücadelede geçen yoğun süreçte ülkenin güvenliği ile vatandaşların huzur ve emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla etkin bir mücadele sürdürülmesinde katkı sağlayan ‘’ödül’’ sistemi terör örgütlerinin çözülmesini sağlamıştır” dedi.

“Teröristleri ihbar edenlere ödenen para itirafçı teröriste de ödenirse örgüt çözülür”
Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, teröristleri ihbar edenlere ödenen paranın itirafçı teröristlere de ödenmesi gerektiğini ve bunun uygulanması ile örgütün tamamen çözüleceğine inandığını söyledi. Muğlu, “Aranan teröristlerden herhangi birini gören, yerini bilen ya da yakalanmasını sağlayacak bilgiye sahip olanlar bizzat güvenlik güçlerine giderek, yazılı olarak, e-posta atarak ya da ’Alo 156 Jandarma’, ‘Alo 155 Polis İmdat’ ve ’Alo 140’ terör hattını arayarak ihbarda bulunabiliyor. İhbarın ardından teröristin yakalanması durumunda komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından kimliği gizli tutulan ihbarcıya ödülü veriliyor. Bu yöntemin aynısı eğer itirafçı olan terör örgütü mensuplarına da uygulanırsa terör örgütüne çok büyük bir darbe yapılmış olur. Bu yöntem terörist yakalanınca “etkin pişmanlık hükümlerinden” yararlanmaya karar vermesi durumunda geçerli olmamalıdır. Örgüt mensubu terörist gerçekten pişman olmuş ve yakalanmadan önce gidip örgütü ele verecek bilgileri devletin ilgili kurumlarına anlatması durumunda ödül yöntemi devreye girmelidir. İtirafçılar gerçekten de toplumdaki birçok kesime göre en zor durumda olan insanlardır. Çünkü itirafçılar yasalar gereği işlemiş oldukları suç ile ilgili cezasını yattıktan sonra, dışarıda sıradan bir insan gibi yaşama şansına sahip değillerdir. Gelecek kaygısı, zorluklar onları bekliyor. Buna benzer sebeplerden dolayı para ödülü verilmesi hem itirafçıyı manevi hem de maddi olarak rahatlatmasının birçok örgüt üyesi teröristin bu yola başvuru yapmasını sağlayacak ve terör örgütünde çözülme azami seviyeye ulaşacaktır” diye konuştu.
Terörden mağdur olan vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları ise ülkenin başına bela olan terör örgütünün bitmesini arzuladıklarını ve bunun formülünün ne olursa olsun destek vereceklerini kaydetti.

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