Muş Valisi İlker Gündüzöz, güvenlik güçlerine teslim olan teröristler konusunda, "Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz. Biz devletin merhametli, şefkatli eli ile onlara sahip çıkıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Gündüzöz, terörle mücadelede çok önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Terörü bitireceğiz. Şu anda terör örgütüne katılım yok denecek kadar az. Teslim olan kişi sayısı da her geçen gün artmakta." ifadesini kullandı.

Gündüzöz, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunun yanında yeni bir konseptle İçişleri Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla terör örgütüne, dağa katılan, kandırılmış gençlerin aileleriyle teması emrettiler ve temas halinde aileleri vasıtasıyla bu kişileri ikna etmeye çalışıyoruz.

Bu vesileyle Muş'ta da 2 terörist teslim oldu. Pişmanlıklarını ifade ettiler. Bu dağdan kaçışlar artarak, devam edecek.

Teslim olanların ifade ettiği gibi dağda maalesef kız çocuklarına tecavüzler, her türlü ayrımcılık ve kötü davranış söz konusu. Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz. Biz devletin merhametli, şefkatli eli ile onlara sahip çıkıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız."

