"Terörü lanetlemek ve karşısında dimdik durmak gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz başından beri 'Terörün dini, mezhebi, milleti olmaz. Terör insanlık suçudur. Terörist de insan öldürme makinesidir' diyoruz. Olaylara çifte standartla yaklaşmak, insanlığın huzuru ve barışı için en büyük tehdittir. Her türlü terör olayını, 'ama, fakat' demeden aynı kararlılıkla lanetlemek ve dimdik karşısında durmak gerekiyor." dedi.

Akademi Beyoğlu'nda, ilçede yaşayan farklı ırk, din ve mezhep mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki olaya bir terör hadisesi gözüyle bakmak gerektiğini söyledi.

Yıldırım, Türkiye'de ve Beyoğlu'nda hiç kimsenin Yeni Zelanda'daki terör olayına sempatiyle bakabileceğini zannetmediğini aktararak, "Bu olaya sempatiyle bakan kişinin insanlığını sorgulamak lazım. Bu tesadüfen gelişen bir durum değil. Bunun bir arka planı var. Yıllardan beri, aşırıcılık, Avrupa'da uygulanan politikalar nedeniyle rağbet görmeye başladı. Hatta bazı ülkelerde iktidar bile oldu. Norveç'te yaşanan olayı hatırlayın. O olay aslında Avrupalılara bir işaret fişeğiydi. Eğer o olayı, bir meczubun yapmış olduğu iş gibi kavramayıp, ciddiye alsalardı iş bu noktaya gelmezdi. Münferit olaydan öte, organize terör olayına dönüşmüştür." diye konuştu.