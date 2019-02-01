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"Terörün beli kırılmıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:06 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Değişik terör örgütlerinin PKK'dan TKP-ML'ye, MKP'ye kadar, diğer terör örgütlerinin yoğun şekilde yapılanmalarının bulunduğu bu bölgede yapılan son operasyonlar da dahil amiyane tabir ile değil tam tabir ile terörün beli kırılmıştır" - "Vatandaşlarımızın Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de, Şırnak'ta gece yarılarına kadar sokaklarda gülerek, eğlenerek dolaşıyor olmaları bizi son derece mutlu ediyor" - "Hiçbir ilimizin terörle özdeşleştirilmesinin, anılmasının doğru olmadığına inanıyorum. Tunceli de hiçbir zaman bunu hak etmedi, hak etmiyor"

TUNCELİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, güvenlik güçlerinin varlık sebebinin halkın huzurunu sağlamak olduğunu, son operasyonlarla terörün belinin kırıldığını söyledi.

Elazığ'dan kara yolu ile Tunceli'ye gelen Uzunkaya ve beraberindeki heyet, Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Valilik önünde Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in karşıladığı Uzunkaya, ardından valilik şeref defterini imzaladı.

Sonel ile bir süre makamında görüşen Uzunkaya, kentteki yatırımlar ve operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya, valilik çıkışında gazetecelere yaptığı açıklamada, yıllar sonra geldiği Tunceli'nin çok değişerek modern kent görünümüne kavuştuğunu söyledi.

Önceden terörle anılan Tunceli'de bu durumun da değiştiğini belirten Uzunkaya, "Herkes biliyor ki Tunceli terörle anılan bir şehrimizdi. Terör örgütlerinin kırsal bölgelerde cirit attığı, faaliyetlerini rahatlıkla yürütebildiği bir bölgeydi. Son yıllarda tüm Türkiye'de terör örgütlerine karşı alanın daraltılmasının ve terörün kaynağında yok edilmesinin, ister sınır ötesi ister sınır içerisindeki bu hassasiyetin en üst düzeyde uygulanmasının en olumlu sonuçların alındığı illerden birisi Tunceli'dir." diye konuştu.

Uzunkaya, Tunceli'de terörle mücadeleyi tüm güvenlik birimlerinin ortaklaşarak yaptığını ve başarılı sonuçlar alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Değişik terör örgütlerinin PKK'dan TKP-ML'ye, MKP'ye kadar, diğer terör örgütlerinin yoğun şekilde yapılanmalarının bulunduğu bu bölgede yapılan son operasyonlar da dahil amiyane tabir ile değil tam tabir ile terörün beli kırılmıştır, terörü sıfıra indirecek düzeyde son derece etkili sonuçlar alınmış, yüzlerle ifade edilen terör örgütü mensupları sayısın iki elin parmaklarıyla ifade edilecek düzeye düşmüştür. Terör örgütlerini darmadağın edip kontrol altında tutan, hareket edemez durumda bırakan bir güvenlik operasyonu ve devlet yaklaşımının yaşandığı bu bölgenin terörden arındırılması ve huzur ortamının vatandaşlarımıza yansıdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Zaten temel amacımız da varlık sebebimiz de bu."

- "Tunceli terörle anılmayı hiçbir zaman hak etmedi"

Terörle mücadelenin etkin şekilde devam edeceğini ifade eden Uzunkaya, "Hiçbir ilimizin terörle özdeşleştirilmesinin, anılmasının doğru olmadığına inanıyorum. Tunceli de hiçbir zaman bunu hak etmedi, hak etmiyor." diye konuştu.

Uzunkaya, vatandaşların da terörle arasına sınır koyduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de, Şırnak'ta gece yarılarına kadar sokaklarda gülerek, eğlenerek dolaşıyor olmaları bizi son derece mutlu ediyor. Bunları görmekten de memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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