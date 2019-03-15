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"Terörün dini, imanı olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını, açılış kurdelesini kestiği Kağıthane'deki Ulubatlı Hasan Camisi'nde kıldı - Binali Yıldırım: - "Terörün dini, imanı olmaz. Herkesin aynı kararlılıkta terörün üzerine gitmesi lazım. Bölgesel ve dünya barışı için buna çok büyük ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Terörün dini, imanı olmaz. Herkesin aynı kararlılıkta terörün üzerine gitmesi lazım. Bölgesel ve dünya barışı için buna çok büyük ihtiyacımız var." dedi.

Binali Yıldırım, cuma namazını Seyrantepe Mahallesi'nde ibadete açılan Ulubatlı Hasan Camisi'nde kıldı. Yıldırım ve beraberindekiler, namazın ardından caminin açılış kurdelesini kesti.

Caminin yaptırılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür eden Yıldırım, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değindi.

Yıldırım, "Alçak terör boş durmuyor. Yeni Zelanda'da cumaya giden iki camideki kardeşlerimizin üzerine acımadan, alçakla ateş ettiler. Onlarca Müslüman kardeşimiz, dindaşımız ibadet halindeyken şehit oldu. Bu alçak saldırıyı lanetle şiddetle kınıyoruz." dedi.

İslam düşmanlığını körüklemenin nelere mal olduğunu hep beraber gördüklerini aktaran Yıldırım, "Halbuki İslam kardeşlik dinidir, barış dinidir. İslam güzelliği emreder, insanlar arasındaki dayanışmayı emreder. Irkçılığı, kimlik ayrımcılığını reddeder. Dolayısıyla maalesef terör deyince hemen Müslümanları hedefe koyanların, terör öbür taraftan geldiği zaman görmezden gelmeye çalışmaları da çok büyük çelişkidir. Terörün dini, imanı olmaz. Herkesin aynı kararlılıkta terörün üzerine gitmesi lazım. Bölgesel ve dünya barışı için buna çok büyük ihtiyacımız var. Rabb'im böyle acıları ülkemize yaşatmasın." diye konuştu.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini kaydeden Yıldırım, "Halen ülkemizde kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu gayret içinde olanlar var. Gün bugündür. Birlik olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. İri olmak, diri olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, caminin özellikle çevre mahalleler için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

Binali Yıldırım, camiden ayrıldıktan sonra bir minibüs durağını, esnafı ve Seyrantepe İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.

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