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Terörün eğitime verdiği zararın izleri siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında zarar gören okulların yerine yenilerinin yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor - Vali İdris Akbıyık: -''19 okul projemiz var. 11 inşaat devam ediyor. 4 inşaat da başlamak üzere. Ayrıca proje aşamasında olanlar da var. Yüksekova'nın şehirleşmesine, gelişmesine paralel bir taraftan konut ihtiyacı giderilecek diğer tarafta çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU / ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında zarar gören okulların yerine yapılan yenilerinin tamamlanmasıyla eğitimde yaşanan sorun büyük ölçüde giderilecek.

İlçede üç yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör mağduru vatandaşlara ekonomik ve sosyal desteğin sağlandığı ilçede, terör saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar yapılırken hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 11 yeni eğitim kurumundaki çalışmalar devam ediyor.

Bu okullardaki fiziki gerçekleşme büyük oranda tamamlanırken bunlara ek olarak bazı mahallelere yeni okulların da yapımına başlanacak.

- "Çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede teröristlerin üç yıl önce neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yüksekova'nın her geçen gün gelişen bir ilçe olduğunu anlatan Akbıyık, buna paralel olarak eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Akbıyık, bu kapsamda ilk, orta ve lise olmak üzere yeni okul projelerinin hazırlandığını belirterek "19 okul projemiz var. 11 inşaat devam ediyor. 4 inşaat da başlamak üzere. Ayrıca proje aşamasında olanlar da var. Yüksekova'nın şehirleşmesine, gelişmesine paralel bir taraftan konut ihtiyacı giderilecek, diğer tarafta çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise 2016'da terör saldırıları nedeniyle 164 dersliğe tekabül eden 11 okulun yıkıldığını anımsattı.

Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılması için çalışmaların süratle başlatıldığını anımsatan Gür, "Yeni yerleşim yerlerine Milli Eğitim Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde yapılacak ve 384 dersliğe tekabül eden 19 okulun tamamlanmasıyla ilçede eğitimdeki sıkıntılar giderilecek." dedi.

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eğitim Hakkari Hakkari Valisi İdris Akbıyık Okul terör Yüksekova

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