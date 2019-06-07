Terörün eğitime verdiği zararın izleri siliniyor

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU / ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında zarar gören okulların yerine yapılan yenilerinin tamamlanmasıyla eğitimde yaşanan sorun büyük ölçüde giderilecek.

İlçede üç yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör mağduru vatandaşlara ekonomik ve sosyal desteğin sağlandığı ilçede, terör saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar yapılırken hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 11 yeni eğitim kurumundaki çalışmalar devam ediyor.

Bu okullardaki fiziki gerçekleşme büyük oranda tamamlanırken bunlara ek olarak bazı mahallelere yeni okulların da yapımına başlanacak.

- "Çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar"