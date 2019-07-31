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Terörün finans kaynağına büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kentte düzenlenen son 7 operasyonda 12 milyon kökten fazla kenevir bitkisi ele geçirilirken, kenevir maddeleri ekildikleri yerde imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde Lice ilçesinde terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik operasyon başlattı. İlçeye bağlı Karangöz mezrasında 45 derece sıcaklık altında operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, kenevir ekimi yapılan arazileri tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kenevir maddeleri yerinden sökülerek ekildikleri arazide imha edildi. Arazilerde uyuşturucu maddelerini sulamak için metrelerce uzunlukta su boruları ve su motorları ele geçirildi.
Öte yandan bu operasyonla birlikte gerçekleştirilen son 7 operasyonda 12 milyon kökten fazla kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe
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