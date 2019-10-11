HABER

Terörün finans kaynağına büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 9 Ekim Çarşamba günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-2 müşterek operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar ve 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 9 Ekim Çarşamba günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-2 müşterek operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada evlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde 1 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 6 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilerek malzemelere el konulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Terörün finans kaynağına büyük darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.