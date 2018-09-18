"Terörün hasarını ortadan kaldırmak için devletimiz 3 milyar lira harcıyor"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçesinde çukur terörün oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için devletimiz tam 3 milyar lira harcıyor." dedi. Ahilik Haftası dolaysıyla düzenlenen etkinlikler, Şırnak Valiliği bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaret edildi. Sanat Sokağı'nda devam eden programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, Ahiliğin özünde helal kazancı, dürüstlüğü, hakkaniyet ve kaliteli üretimi amaçlayan, bunu birlik beraberlik içerisinde yapan bir felsefe olduğunu dile getirdi. Ahiliğin temelini İslam'dan aldığını belirten Aktaş, "Ahiliğin temel amacı helal rızıktır ve insanları aldatmamaktır. Bu İslam'ın özüne ait ticareti hakim kılmaktır. Bu coğrafyada bütün ihanetlere, saldırılarına rağmen biz başta Ahilik olmak üzere değerlerimize sahip çıkacağız, daha iyi geleceklere hep birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu. - "Şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" Şırnak'ta 35 yıldır devam eden bir ihanetin en büyük yıkımını yaşadıklarına dikkati çeken Aktaş, şöyle devam etti:

"Bir şekilde 35 yıldır bu memlekete, bu topraklarda insanımızın canını yakan, kanını döken, namusuna el uzatan, kutsal değerlere el uzatan, onları horlayan bu ihanet şebekesi PKK terör örgütü en sonunda hendek ve barikat terörü 2015 ve 2016 yıllarında evimizin sokaklarına kadar, hatta evlerine kadar girdi. İnsanlarımızın iş yerlerine kadar girdi. En sonunda o iş yerlerini, evlerini başımıza yıktı. Sizi işinizden, aşınızdan etti. Hala o sıkıntıyı biz yaşıyoruz. İnsanlar işlerini, tezgahlarını kaybetti. Bunun sebebi terör örgütüdür. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu yaşayarak gördünüz. Devletimiz, milletini, bayrağını ve vatanını seven Şırnaklılarla birlikte bu terör tehdidini kazıdık, attık. Çarşımızdan, pazarımızdan, ilimizden, ilçemizden ve köyümüzden attık. Ondan sonra yine bu milletin kaynaklarıyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle buraya aktarılan kaynaklarla şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz." - Yeniden inşa için 3 milyar lira Vali Aktaş, şehri altyapı ve üstyapısıyla ayağa kaldırdıklarını vurgulayarak çok kısa bir sürede sanayici ve esnafın bu iş yerlerine ve tezgahlarına kavuşacağını bildirdi.