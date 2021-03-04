HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terörün kökü kazındı, TOMA’lar yangına müdahale etmeye başladı

Terörün kökü kazındı, TOMA’lar yangına müdahale etmeye başladı

04.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Gıda Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı.

Diyarbakır’da Gıda Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını, desteğe gelen TOMA, itfaiye ekipleri ile birlikte söndürdü.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Gıda Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan gıda malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden destek istendi. Destek talebinin ardından olay yerine TOMA’lar sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'salgın' mesajıBakan Koca'dan dikkat çeken 'salgın' mesajı
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor! Validen '14 gün' evde kalın çağrısı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor! Validen '14 gün' evde kalın çağrısı

Tarihi değiştirecek iddia: Selçuklu saraylarından ilki Sivas'ta olabilir!

Tarihi değiştirecek iddia: İlki Sivas'ta olabilir!

Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Gözaltına alındıktan dakikalar sonra kayıp kız bulundu

Müge Anlı'daki olayda yeni gelişme! Gözaltına alındıktan dakikalar sonra bulundu

Son Dakika: Van'da koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Son Dakika: MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

BİM aktüel ürünler neler? 5 Mart'tan itibaren uygun fiyata buzdolabı fırsatı

BİM aktüel ürünler neler? 5 Mart BİM aktüel ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.