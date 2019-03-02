MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörün olduğu yerde hak ve hürriyet olmaz, yaşanamaz. Terörün olduğu yerde barış, huzur, güvenlik, esenlik olmaz. Terörün olduğu yerde ekonomik kalkınma olmaz. Gençlerimize aş iş olmaz, istihdam olmaz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman'ın Artuklu Spor Salonu'nda düzenlediği "Büyükşehir Seçim Beyannamesi ve Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 16 yılda sayısız projelere imza attığını söyledi.

AK Parti'nin, sloganların ve içi boş ideolojik tartışmaların partisi olmadığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"AK Parti çatışanların, yakıp yıkanların, çukur kazanların, hayatı insanlara zindan edenlerin partisi, gençlerin geleceğini karartan bir parti değildir. Tam tersi, AK Parti hizmet partisidir, demokrasiyi gerçek anlamda savunan hak ve hürriyetleri genişleten bir partidir. AK Parti ölümden yana değildir, hayattan yanadır. Yakmaktan yıkmaktan değil, inşa etmekten yanadır. İnşallah Mardin Büyükşehir Belediyemiz, AK Parti belediyeciliğiyle buluşacak."