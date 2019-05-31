MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca merkez Akdeniz ilçesindeki spor tesisinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşlik ettiği Elvan, hem vatandaşlarla hem de partililerle bayramlaştı.

Elvan, programdaki konuşmasında Kadir Gecesi gibi önemli bir günde Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kadir Gecesi'nin ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu bayramın daha da pekiştireceğine işaret eden Elvan, yola çıkacak olan vatandaşları trafikte dikkatli ve sakin olmaları konusunda uyardı.

Güvenlik güçlerinin de vatan için nöbet tutmaya devam ettiğini belirten Elvan, şunları kaydetti: