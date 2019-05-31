HABER

"Terörün sonu er ya da geç gelecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca merkez Akdeniz ilçesindeki spor tesisinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşlik ettiği Elvan, hem vatandaşlarla hem de partililerle bayramlaştı.

Elvan, programdaki konuşmasında Kadir Gecesi gibi önemli bir günde Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kadir Gecesi'nin ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu bayramın daha da pekiştireceğine işaret eden Elvan, yola çıkacak olan vatandaşları trafikte dikkatli ve sakin olmaları konusunda uyardı.

Güvenlik güçlerinin de vatan için nöbet tutmaya devam ettiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden hainlere karşı güvenlik güçlerimiz Pençe Harekatı'yla, pençelerini vuruyor ve o terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Pençe Harekatı kapsamında şehit olan 2 kardeşimize Allah'tan rahmet, harekata devam eden kahramanlarımıza Rab'bim güç ve kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin."

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Elvan, "Bu ülkeye, millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er ya da geç gelecek. O hainler, bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar." ifadesini kullandı.

Lütfi Elvan, insanı yaşatmayan, insan onurunu yüce tutmayan hiçbir oluşumun baki olma şansının bulunmadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin devlet felsefesinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin olduğunu anımsattı.

Mersin'de tamamlanan ve devam eden projelere de değinen Elvan, "Yatırımlarımız devam ediyor. Bizler yatırımlarımızı takip ediyoruz ve süratle tamamlayacağız. Mersin'e bir eser kazandırmak bizim için onur ve şereftir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Bakan Turhan: Seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuşturBakan Turhan: Seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur
Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecekLütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Adalet Bakanı’ndan 'etek boyu' tartışmasıyla ilgili yeni açıklama

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi!

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM karıştı! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.