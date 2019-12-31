HABER
  4. Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar

Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ‘keskin burunlu’ 5 köpek hem terörün, hem de narkotik suçların kabusu haline geldi.Gerek il sınırları gerekse Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı illerdeki olaylarda kullanılan İz takip, Erzak tespit, Bomba arama, Kadavra arama ve Uyuşturucu madde arama köpekleri her gün eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanıyorlar.‘Haklı’ Keskin burnu ile 20 ton uyuşturucu ele geçirdi10 yaşında bulunan Labrador Retrieverlar cinsi keskin burunlu uyuşturucu madde arama köpeği ‘Haklı’ Doğu ve Güneydoğu illerinde ki görevlerinin ardında Giresun’da görev yapmaya başladı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ‘keskin burunlu’ 5 köpek hem terörün, hem de narkotik suçların kabusu haline geldi.
Gerek il sınırları gerekse Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı illerdeki olaylarda kullanılan İz takip, Erzak tespit, Bomba arama, Kadavra arama ve Uyuşturucu madde arama köpekleri her gün eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanıyorlar.

‘Haklı’ Keskin burnu ile 20 ton uyuşturucu ele geçirdi
10 yaşında bulunan Labrador Retrieverlar cinsi keskin burunlu uyuşturucu madde arama köpeği ‘Haklı’ Doğu ve Güneydoğu illerinde ki görevlerinin ardında Giresun’da görev yapmaya başladı. 10 yıldır Jandarma bünyesinde birçok zorlu görev yapan ’Haklı’ toplamda 20 ton uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı oldu.

‘Kesit’ Doğu Karadeniz’de 66 sığınağın yerini buldu
Belçika Malinois cinsi Erzak tespit köpeği ‘Kesit’ 5 yaşında ve Doğu Karadeniz bölgesinde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik yürütülen operasyonlarda aktif rol aldı. Kesit, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 7 ilde cra edilen terör operasyonlarında Doğu Karadeniz’de 43’ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirilmesinde jandarmanın en büyük yardımcısı oldu.

İz sürüp kayıpları bulmak onun işi
Coğrafi olarak zorlu araziye sahip olan Giresun’da hem yaşanan birçok kayıp olayında görev alan Labrador Retrieverlar cinsi iz takip köpeği ‘Poster’e kayıp olan ya da aranan kişinin giydiği bir eşyayı koklatmak yetiyor.

‘Raf’ varsa güvendesiniz
2 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Bomba arama köpeği ‘Raf’ bölgede birçok silah kaçakçılığı olayını aydınlattı. 2019 yılında il genelinde yapılan operasyonlarda 41 adet kaçak silah, 42 adet av tüfeği ve bunlara at birçok mühimmatın ele geçirilmesine yardımcı oldu.

Kadavra köpeği ‘Sefil’
Yurt içinde yaşanan birçok doğal ve doğal almayan afetlerde görev alan ‘Sefil’ isimli Belçika Malinois cinsi kadavra köpeği birçok başarılı operasyona imza attı.
Sefil, yıl içerisinde Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir şahsın ve Giresun’da cinayete kurban giden bir şahsın bulunmasında aktif rol oynadı.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Maskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısıMaskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısı
Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndüBarış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

Şoke oldu: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Şoke oldu: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri! (İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı)

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Flaş operasyon! Gözaltılar var

Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.