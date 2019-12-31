Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar

Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ‘keskin burunlu’ 5 köpek hem terörün, hem de narkotik suçların kabusu haline geldi.

Gerek il sınırları gerekse Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı illerdeki olaylarda kullanılan İz takip, Erzak tespit, Bomba arama, Kadavra arama ve Uyuşturucu madde arama köpekleri her gün eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanıyorlar.

‘Haklı’ Keskin burnu ile 20 ton uyuşturucu ele geçirdi

10 yaşında bulunan Labrador Retrieverlar cinsi keskin burunlu uyuşturucu madde arama köpeği ‘Haklı’ Doğu ve Güneydoğu illerinde ki görevlerinin ardında Giresun’da görev yapmaya başladı. 10 yıldır Jandarma bünyesinde birçok zorlu görev yapan ’Haklı’ toplamda 20 ton uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı oldu.

‘Kesit’ Doğu Karadeniz’de 66 sığınağın yerini buldu

Belçika Malinois cinsi Erzak tespit köpeği ‘Kesit’ 5 yaşında ve Doğu Karadeniz bölgesinde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik yürütülen operasyonlarda aktif rol aldı. Kesit, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 7 ilde cra edilen terör operasyonlarında Doğu Karadeniz’de 43’ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirilmesinde jandarmanın en büyük yardımcısı oldu.